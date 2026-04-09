A paralisação por mais de 30 minutos dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos ocorrida na manhã desta quinta-feira (9) não foi causada por nenhuma pane em sistema de controle aéreo, mas sim por uma suspeita de incêndio ocorrida no prédio do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da FAB (Força Aérea Brasileira).\nA informação foi confirmada à Folha pelo presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Tiago Faierstein.\nNão houve nenhuma pane, isso não é verdade. O que ocorreu é que apareceu uma fumaça em uma área do prédio do Decea e, por precaução e orientação até que o Corpo de Bombeiros chegasse, os funcionários foram orientados a deixar o prédio", afirmou.\nSegundo Faierstein, nenhum funcionário se feriu, nem há registro de que o fogo tenha danificado equipamentos. "Foi apenas uma ação de precaução e de segurança, que acabou levando a essa paralisação momentânea", disse.