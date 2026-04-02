Os veículos que fazem o transporte de estudantes entre Alvorada e Gurupi, no sul do estado, apresentam graves irregularidades, segundo o Ministério Público do Estado (MPE). Após denúncia, a frota acabou reprovada em vistoria técnica por falhas que comprometem a segurança.\nDe acordo com o promotor de Justiça André Felipe Santos Coelho, responsável pelas investigações, três veículos de placas LLK7620, KOY9568 e LQM0453, foram considerados inadequados para uso.\nDurante as vistorias, também se constatou que dois ônibus não possuem motoristas com o curso especializado exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para transporte de escolares. Em um dos veículos, houve registro de problemas na buzina e no limpador de para-brisa.\nDiante das irregularidades, o órgão expediu recomendação à prefeita de Alvorada, Thaynara de Melo Moura, para suspender imediatamente o uso dos três veículos.