Funcionários da empresa reunidos fora do complexo do frigorífico em 2020 (Igor Pires/TV Anhanguera)\nUma das maiores empresas do setor frigorífico do país entrou em disputa judicial no Tocantins após tentar evitar o pagamento de adicional de periculosidade a trabalhadores expostos a risco elétrico. O Ministério Público do Trabalho reagiu e pediu a rejeição do recurso\nO caso envolve a unidade da Minerva S.A. em Araguaína, às margens da BR-153, onde eletricistas, instrumentistas e outros profissionais atuam em áreas com exposição à energia elétrica. A discussão já chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região\nO MPT sustenta que a empresa tenta rediscutir um tema já definido em acordo homologado pela Justiça ainda em 2010. Para a procuradora Luciana Correia da Silva, o recurso busca afastar o pagamento do adicional mesmo diante de atividades que envolvem risco direto à integridade dos trabalhadores