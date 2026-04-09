Anúncios mencionam com petista e o presidente Lula (Reprodução/Instagram de Frigorífico Goiás)\nO Frigorífico Goiás, que fez um cartaz com a frase 'Petista aqui não é bem-vindo', está sendo processado em R$ 500 mil por suposta publicidade discriminatória após novos anúncios. O autor da ação é o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec/GO), que acusa o estabelecimento de excluir clientes com base em convicção político-partidária.\nEm nota, a defesa do frigorífico, representada por Carlos Olivo, disse que não possui conhecimento formal da ação e que, assim que for comunicado, adotará as medidas cabíveis (leia a nota na íntegra ao fim do texto).\nA polêmica envolvendo o primeiro cartaz surgiu no fim do ano passado, quando o deputado Mauro Rubem (PT) fez uma denúncia ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A reincidência no comportamento é citada no novo processo.