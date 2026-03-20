Políca Militar do Tocantins (Divulgação/PM)\nCinco candidatos do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) devem ser eliminados após a Operação Última Etapa, que investiga fraude na primeira fase do certame. A informação consta em balanço apresentado pelas forças de segurança após a deflagração da ação.\nA investigação identificou que candidatos inscritos contrataram terceiros, conhecidos como “pilotos”, para realizar as provas em seus lugares. O esquema previa pagamento que chegava a R$ 50 mil por aprovação.\nAs irregularidades vieram à tona após análise técnica que apontou divergências entre impressões digitais e assinaturas dos candidatos. Os exames papiloscópicos e grafotécnicos indicaram incompatibilidade entre os dados coletados no dia da prova e os registros oficiais, o que reforçou a suspeita de substituição de candidatos.