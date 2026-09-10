Entidade filantrópica assumirá execução dos serviços das UPAS Sul e Norte (Gabriela Letrari/ Secom Palmas)\nA Operação Estancamento, nova fase da investigação Falsa Emergência, mira o contrato de R$ 139 milhões para terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas. A Polícia Civil deflagrou a operação na manhã desta quinta-feira (10), tendo como alvo o acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.\nSob a condução da Divisão Especializada de Repressão à Corrupção (Decor), policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da Vara de Garantias de Palmas. As ordens judiciais alcançaram alvos em Palmas, São Paulo (SP), Itatiba (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A TV Anhanguera apurou que entre os locais vistoriados estão a sede da Santa Casa e uma empresa terceirizada.