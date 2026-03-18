Comissão esclarece detalhes do caso em coletiva à imprensa, na manhã desta quarta-feira, (18) (Ascom PMTO/Divulgação)\nIndícios de irregularidades envolvendo candidatos do concurso público da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) levaram à deflagração da Operação “Última Etapa”, na manhã desta quarta-feira (18). Medidas administrativas imediatas foram adotadas, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil. Até o momento, oito pessoas foram presas, entre candidatos e servidores públicos.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Delegado dá detalhes sobre operação contra fraude no concurso público da PMTO\nAo todo, cinco candidatos foram detidos por suspeita de envolvimento no esquema, além de três servidores públicos investigados por participação em fraude na primeira etapa do certame. Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas (TO), em ações simultâneas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Pará e Goiás.