Condição genética rara reduz a pigmentação das penas sem alterar a cor dos olhos da ave (Reprodução/Instagram de Clóvis Cruvinel)\nImagens de uma arara-canindé com aparência rara voltaram a viralizar nas redes sociais e despertaram a curiosidade de internautas em todo o país. O registro, realizado em Aliança do Tocantins pelo geógrafo, professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e fotógrafo de natureza e documental Clóvis Cruvinel, revela uma ave com plumagem significativamente mais clara que o padrão da espécie, resultado de uma condição genética chamada leucismo.\nConforme descrito em publicação compartilhada por Clóvis Cruvinel nas redes sociais, o registro mostra uma arara-canindé com leucismo, alteração genética incomum que resulta em plumagem mais clara que o padrão da espécie. O texto destaca ainda que o avistamento chamou a atenção de admiradores da fauna brasileira devido à raridade do fenômeno.