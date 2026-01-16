A Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para investigar o desaparecimento da corretora Daiane Alves Sousa, de 43 anos, em Caldas Novas. Segundo a polícia, as equipes farão diligências de campo, oitivas, análises técnicas e demais medidas investigativas para localizar a corretora. Daiane foi vista pela última vez no elevador do prédio em que mora.\nA corretora desapareceu no dia 17 de dezembro, após ir até o subsolo do prédio para restabelecer a energia, pois o seu apartamento estava sem luz. As câmeras de monitoramento registraram quando Daiane entrou no elevador, pouco antes de desaparecer.\nNas imagens, é possível vê-la entrando na cabine enquanto gravava um vídeo para uma amiga. Ela saiu em seguida e não retornou mais. A mãe da corretora, Nilse Alves, tinha combinado com a filha que iria para Caldas Novas, no dia seguinte ao desaparecimento, para conversarem sobre as locações para o Natal e para a virada de ano.