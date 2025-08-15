Um homem de 21 anos que estava foragido por roubo e cárcere privado foi preso em Palmas. A prisão aconteceu quando o suspeito procurou um hospital após ser esfaqueado e o sistema da unidade hospitalar indicou o mandado de prisão em aberto.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as circunstâncias exatas do esfaqueamento estão sendo investigadas pela Polícia Civil.\nO homem foi preso nesta sexta-feira (15), suspeito de assaltar uma empresa no início de agosto. Segundo a polícia, ele teria trabalhado no local por cerca de dois meses. O nome do suspeito não foi divulgado, e o JTO não conseguiu contato com a defesa.\nSegundo o depoimento da vítima, o suspeito chegou à empresa armado e rendeu a proprietária, sua antiga chefe. Ao perceber que não havia dinheiro no local, ele forçou a mulher a fazer transferências bancárias via Pix e depois roubou o celular dela.