Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, suspeito de matar o vigia em Palmas é preso (Matheus Dias/ TV Anhanguera)\nWaldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, suspeito de matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping de Palmas, foi preso na casa da sogra nesta segunda-feira (23). Ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça e estava foragido há mais de três meses. As informações são da TV Anhanguera.\nO assassinato aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, em um shopping na quadra 203 Sul. Dhemis atuava como vigia no local e, segundo informações policiais, ele alertou que Waldecir estacionou o carro de luxo que dirigia em local irregular, inclusive derrubando uma baliza sinalizadora. Eles discutiram até que o suspeito sacou uma arma e atirou no trabalhador.\nWaldecir teve o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Palmas no dia 30 de novembro de 2025. Ele chegou a contratar um advogado, que levou a polícia até a arma usada para matar o vigia, mas não se apresentou.