Um homem de 26 anos, procurado por homicídio e tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil na zona rural de Palmas. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa de atuação nacional e teria conseguido fugir de duas operações na Bahia.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Foragido de dois estados é preso em Palmas\nO suspeito não teve o nome divulgado e o JTO não teve acesso à sua defesa. Segundo a polícia, ele é conhecido pelo vulgo de "Pula-Pula", e foi preso pela 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc), na tarde de sexta-feira (17).\nDurante buscas na casa, os agentes apreenderam dezenas de porções de cocaína embaladas, cápsulas com a droga, tabletes, pedras de crack, porções de skunk, balança de precisão e outros materiais usados no tráfico.\nSegundo a corporação, o suspeito estava armado com uma pistola calibre 40, municiada com 15 cartuchos, e tentou fugir ao ser surpreendido pelos policiais, mas foi contido.