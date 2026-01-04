Um homem de 41 anos foi preso em Guaraí, na região centro-norte do estado, ao ser flagrado pilotando uma moto furtada com sinais de embriaguez. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na sexta-feira (2), quando a equipe foi informada sobre o furto de uma moto no centro da cidade. As diligências começaram e a PM recebeu a informação de que um homem deu entrada em um hospital da cidade após sofrer um acidente de trânsito.\nTambém foi relatado aos policiais que a moto que o homem utilizava tinha as mesmas características do veículo furtado.\nContribuintes de Palmas pagam IPTU 4,46% mais caro em 2026\nIdoso morre no HGP e impasse entre hospital e IML para transferência vira caso de Justiça\nO homem foi encontrado no hospital e, depois do atendimento médico, levado à delegacia. Foi identificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O crime era de homicídio qualificado.