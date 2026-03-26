Polícia Militar de Tocantinópolis, no extremo norte do estado (Divulgação/PM)\nUm foragido do sistema penitenciário do Maranhão, considerado de alta periculosidade, vivia escondido havia cerca de três meses na zona rural de Tocantinópolis, no extremo norte do estado, até ser localizado e preso pela Polícia Militar do Tocantins (PMTO).\nSegundo a corporação, contra o jovem de 21 anos pesam dois mandados de prisão em aberto, incluindo um por homicídio e outro por fuga do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (MA).\nOssos, sangue e vísceras em lixões: MPTO cobra ação imediata de prefeituras no TO\nVeja vídeo da prisão de suspeito de matar vigia em shopping de Palmas\nFeira de Luzimangues é alvo de recomendação do MPTO após irregularidades; entenda\nA captura ocorreu durante patrulhamento da Força Tática da 5ª Companhia Independente, na tarde da última terça-feira (24), que identificou o suspeito em um povoado da região. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais confirmaram as ordens judiciais e efetuaram a prisão.