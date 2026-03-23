Condenado pelo Tribunal do Júri de Ponte Alta do Tocantins (Divulgação/TJTO)\nO condenado por feminicídio Leornado Barbosa da Silva, de 34 anos, acabou preso em Ponte Alta do Tocantins, na manhã desta segunda-feira (23), após período foragido da Justiça. A captura ocorreu durante ação da Polícia Civil para cumprimento de mandado de prisão definitiva.\nO crime aconteceu em outubro de 2023, quando o condenado matou a companheira Patrícia Batista Florêncio, de 24 anos, dentro da residência do casal. A Justiça reconheceu o feminicídio no contexto de violência doméstica e fixou pena superior a 20 anos de prisão em regime fechado.\nSegundo as investigações, Leonardo atacou a vítima com facada no coração durante uma discussão. O crime ocorreu na presença de uma criança, circunstância que agravou a pena definida pelo Tribunal do Júri.