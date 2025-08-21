Um homem de 38 anos suspeito de cometer cinco homicídios em cidades do Pará foi preso em Araguaína, norte do estado. Ele era considerado foragido por crimes praticados na modalidade pistolagem.\nDe acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (21). Ele estava morando no Tocantins para tentar escapar da Justiça.\nO nome dele não foi divulgado e por isso o JTo não conseguiu entrar em contato com a defesa.\nO homem é suspeito de receber dinheiro para cometer os assassinatos, o que caracteriza a pistolagem. A Polícia Civil do Pará informou que três mortes aconteceram no município de Tucuruí e outras duas em Paragominas, ambas cidades do estado vizinho.\nPF cumpre mandados contra suspeitos de tráfico internacional que teriam movimentado R$ 1,6 bilhão\nOssada humana é encontrada, e polícia suspeita que seja de idoso de 90 anos desaparecido há um ano em Cristalândia