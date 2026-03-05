Homem é preso por crime de lesão corporal contra sua ex-companheira. Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins o localizaram na zona rural de Miracema, na manhã da última quarta-feira (4).\nSegundo a autoridade policial, o crime foi praticado no ano de 2014, em Miranorte. Na época do acontecimento, foi efetuada a prisão em flagrante, mas, após ser colocado em liberdade, o suspeito fugiu e não foi mais localizado, passando a ser considerado foragido.\nDe acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Poder Judiciário decretou sua prisão preventiva em 2024. Não foram divulgadas informações sobre o suspeito e, por isso, o Jornal do Tocantins não localizou sua defesa.\nLinha do tempo revela demora na abertura de sindicância após caso de estupro em frente à base da GMP