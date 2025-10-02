A Justiça condenou Antonio Matias Fernandes, de 40 anos, a 10 anos de prisão pelo assassinato de José Iomar Brasil Silva. Ele foi morto a tiros em um posto de combustível em Axixá do Tocantins, região norte do estado, após uma discussão sobre uma dívida.\nA sentença cabe recurso. O réu está foragido e, devido a isso, teve a ordem de prisão preventiva mantida. O JTo não conseguiu contato com a defesa do acusado até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu no dia 20 de janeiro de 2023, no pátio de um posto de combustível, onde a vítima trabalhava. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), o réu estaria com uma dívida e a vítima foi responsável pela cobrança.\nConforme o processo, no dia do crime, José Iomar e outro cobrador teriam ido até a casa de Antonio Matias, para realizar a cobrança da dívida, mas não o encontraram. O réu teria se irritado e marcado um encontro com as vítimas no posto.