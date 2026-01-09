Um homem condenado por lesão corporal ligou para a Polícia Militar e pediu para ser preso em Araguaína, no norte do Tocantins. O contato ocorreu após ele relatar ameaças de morte atribuídas a integrantes de uma facção criminosa. Contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás.\nVeja vídeo no JA1: Homem se entrega à polícia em Araguaína com medo de retaliações\nSegundo a Polícia Militar, o homem informou durante a ligação que sofria ameaças e decidiu se apresentar às autoridades. Equipes se deslocaram até o local indicado e realizaram consulta aos sistemas de segurança, onde constava ordem judicial de prisão definitiva.\nO condenado se chama Pablo Maia dos Reis, de 35 anos. Ele respondia por lesão corporal e estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica antes de entrar na condição de foragido. A pena aplicada soma um ano e dez meses de prisão em regime fechado, conforme registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça.