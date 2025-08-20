Um homem de 34 anos que estava foragido morreu durante uma abordagem da Polícia Militar (PM) em Tocantínia, região central do estado.\nA ação aconteceu na noite de terça-feira (19). Inicialmente os militares foram chamados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Segundo a PM, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem atirou contra os agentes e se escondeu em uma região de mata.\nConforme a PM, foi realizado um cerco na área para capturar o foragido. O homem atirou contra os militares novamente e a equipe revidou. Após o confronto o foragido foi encontrado caído e ferido. Uma equipe de socorro foi chamada e constatou a morte no local.\nA PM informou que ele tinha mandado de prisão em aberto por furto e tráfico de drogas. Além de passagens anteriores pelos mesmos crimes e também ameaça e porte ilegal de arma de fogo.