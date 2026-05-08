Um homem que estava foragido da Justiça foi preso em uma academia de alto padrão no Jardim Goiás, em Goiânia, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele é suspeito de chefiar um grupo criminoso que pratica fraudes eletrônicas em âmbito nacional e é investigado por estelionato.\nO g1 entrou em contato com a defesa do suspeito e aguarda retorno.\nA prisão aconteceu na última quarta-feira (6), enquanto o foragido treinava. Segundo as investigações, ele morava na Região Metropolitana e circulava pela capital com o uso de documentos falsos.\nDurante dois meses de monitoramento, a polícia conseguiu descobrir o verdadeiro nome do foragido e percebeu que ele tinha mandados em aberto de condenações por roubo e tráfico de drogas em Goiás e no Tocantins.\n“Concluímos que ele treinava nessa academia se utilizando de documento falso. A partir daí, monitorando, conseguimos nos infiltrar na academia esperando a sua chegada. Quando ele chegou, esperamos ele começar o treino e efetuamos a prisão”, disse o delegado William Bretz.