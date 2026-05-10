Um homem de 37 anos, foragido da Justiça do Maranhão, foi preso em Araguaína, região norte do Tocantins. O suspeito foi encontrado no setor JK, às margens da BR-153, durante patrulhamento da Polícia Militar.\nO nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nPrisão de policiais militares por chacina em Miracema do Tocantins: o que se sabe\nEntenda a disputa judicial e como fica a gestão das UPAs de Palmas após decisão do STJ\nSegundo a PM, o homem tinha saído temporariamente da Unidade Prisional de Ressocialização do Olho D’Água, em São Luís (MA), e não retornou no tempo determinado. Por isso, a Justiça do Maranhão expediu uma decisão de regressão cautelar de regime.\nA prisão foi registrada na noite desta sexta-feira (8) na Central de Atendimento da Polícia Civil.