O fisioterapeuta Thiago Dias Camelo, de 40 anos, segue internado há 17 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Ao sair do plantão no Hospital Geral de Palmas (HGP), a moto que ele pilotava foi atingida por um carro. Segundo o irmão Fagner Dias, o fisioterapeuta continua desacordado, sem alteração no quadro clínico.\nThiago Dias teve ferimentos graves e foi socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado inconsciente para o próprio HGP com traumatismo craniano, mas foi transferido para a UTI do Hospital Oswaldo Cruz, na capital, após o fisioterapeuta apresentar melhora no quadro infeccioso e estabilidade hemodinâmica.\nO acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Governador José Wilson Siqueira Campos com a Avenida LO-21, na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2026.