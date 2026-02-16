Thiago Dias Camilo ao lado da esposa (Reprodução/Arquivo da família de Thiago Camilo)\nUm acidente na madrugada de domingo (15) na Avenida Governador José Wilson Siqueira Campos (antiga Av. Teotônio Segurado) deixou o fisioterapeuta Thiago Dias Camilo, de 39 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP) sob acompanhamento multiprofissional da Secretaria de Estado da Saúde (SES-) com traumatismo craniano após batida entre uma motocicleta e um carro.\nA SES informou que segue prestando assistência necessária ao paciente sem detalhar prognóstico em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Nas redes sociais, familiares de Thiago compartilham pedidos de orações pela recuperação do fisioterapeuta. Casado, ele é pai de duas filhas pequenas.\nQue nossa fé, unida como uma corrente de amor, envolva Thiago Dias e o traga de volta ao seu lar, ao abraço de sua família e de suas filhas", diz o comunicado.