O fisioterapeuta Thiago Dias Camelo, de 40 anos, vítima de um acidente em Palmas, deixou o Hospital Geral de Palmas (HGP) e seguiu para o Hospital Osvaldo Cruz. Até a manhã desta quarta-feira (25), a informação era de que ele permanecia na unidade pública.
Segundo o irmão, Fagner Dias, o quadro ainda exige cuidados intensivos, apesar de uma discreta evolução clínica. "Ainda continua intubado, sedado e na UTI, mas teve uma pequena melhora. Vai começar a diminuir a sedação para que ele comece a acordar", afirmou ao Jornal do Tocantins.