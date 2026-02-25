O fisioterapeuta Thiago Dias Camelo, de 40 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP). Ele sofreu traumatismo craniano após ser atingido por um carro após deixar seu plantão na unidade hospitalar.\nO condutor do veículo, João Paulo Costa do Nascimento, de 28 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça. Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.\n1. Como aconteceu o acidente?\nO acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2026, no cruzamento da Avenida Governador José Wilson Siqueira Campos, no Plano Diretor Sul.\nNa motocicleta estava Thiago Dias Camelo. Ele havia acabado de encerrar o plantão no HGP e seguia para casa quando foi atingido pelo carro do suspeito.