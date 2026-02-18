O fisioterapeuta Thiago Dias Camilo, 39 anos, atropelado no sul da capital, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Palmas. Boletim divulgado pela família informa que o quadro é grave, mas estável.\nDe acordo com o comunicado, o impacto provocou lesões internas importantes. Exames identificaram microlesões espalhadas pelo cérebro, consideradas graves pela equipe médica. Esse tipo de lesão não permite cirurgia neste momento. O tratamento exige observação constante para avaliar possível inchaço cerebral.\nJustiça nega liberdade a motorista que atropelou fisioterapeuta e fugiu sem prestar socorro em Palmas\nFisioterapeuta permanece internado na UTI após acidente grave no sul de Palmas\nHomem com tornozeleira eletrônica e sem CNH provoca acidente grave e deixa fisioterapeuta na UTI em Palmas