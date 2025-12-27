Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual de fisiculturismo, morreu na manhã de hoje em Ponta Porã (MS). Ele tinha 28 anos.\nO atleta havia sido internado no Hospital Regional de Ponta Porã às pressas diante de fortes dores na coxa. A informação foi divulgada pelo pai de Kevin, Marcelino Nunes, que é vereador da cidade sul-mato-grossense.\nMorre Moisés Avelino, ex-governador do Tocantins e ex-prefeito de Paraíso\nHomem fica gravemente ferido após ataque de pitbull em Palmas; vídeo\nSuspeito atraiu jovem para a morte usando rede social de sua namorada, diz delegado\nAssim que ele foi ao hospital, os médicos detectaram uma fasceíte necrosante - uma infecção bacteriana grave conhecida como "devoradora de carne" que destrói os tecidos da pele.\nKevin chegou a passar por uma cirurgia de emergência durante a tarde de ontem e estava intubado. O quadro, no entanto, piorou nas últimas horas, e ele não resistiu.