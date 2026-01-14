Fiscais percorreram rios e lagos no Parque Estadual do Cantão e apreenderam 500 metros de rede, além de resgatar 12 tartarugas-da-Amazônia durante operação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Nos locais, também foram apreendidos um barco de fibra e uma arma de fogo irregular, além do resgate e da soltura de um tamanduá-anão.\nA Operação Piracema 2025/2026 foi realizada em Caseara, Pium e nos rios Araguaia, Coco, Cicica, Perdido, Javaés e Javaezinho. As ações resultaram na aplicação de multas contra os envolvidos, que totalizaram R$ 1.500, pelos crimes ambientais.\nAs fiscalizações foram feitas entre os dias 7 e 12 de janeiro. Os agentes também localizaram um tamanduá-anão (Cyclopes didactylus), encontrado fora de seu habitat natural, na zona urbana de Caseara, região centro-oeste do estado. Segundo os agentes, após a avaliação do animal, ele foi solto em área de mata.