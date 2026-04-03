Falta de medicamentos, filas de atendimento dermatológico e irregularidades em unidades especializadas foram identificadas em diferentes setores da rede pública de Palmas. A situação foi confirmada pelo Ministério Público do Estado (MPE), que expediu recomendações à Secretaria Municipal de Saúde (Semus).\nOs problemas foram detectados pela 19ª Promotoria de Justiça da capital, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps II e Caps AD III).\nDe acordo com o órgão, em audiência realizada em fevereiro de 2026, a Prefeitura de Palmas se comprometeu a regularizar os estoques de medicamentos até 10 de março. O prazo venceu sem que houvesse comprovação da entrega.\nO promotor considerou a situação como descumprimento de compromisso e deu prazo de cinco dias para que a secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski, apresente notas fiscais e comprovantes de recebimento dos remédios.