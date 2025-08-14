José Paulo Couto e Rejane Mendes (Reprodução/TV Anhanguera)\nO empresário José Paulo Couto, de 75 anos, foi assassinado, teve o corpo enrolado em panos e jogado de uma ponte em Araguaína, no norte do Tocantins. Em seu primeiro depoimento à Polícia Civil, Rejane Mendes, que alegou ter um relacionamento extraconjugal com o empresário, confessou o crime. Ela foi denunciada pelo Ministério Público Estadual (MPE) e virou ré por homicídio qualificado.\nRejane declarou que chamou a irmã para ajudá-la a se desfazer do corpo. A irmã, de 43 anos, também foi denunciada e vai responder por ocultação de cadáver. A defesa das duas informou, por telefone à TV Anhanguera, que as clientes não tiveram participação no crime e que vão provar na Justiça que são inocentes.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o crime.\nQuando o corpo do empresário foi encontrado?