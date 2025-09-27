Casal de pastores assassinados em Pium, no Tocantins (Reprodução/Youtube/Dorvalino e Francilene)\nO casal de pastores Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva foi assassinado em um assentamento na cidade de Pium, região central do estado. As vítimas foram encontradas com ferimentos na cabeça, após moradores da região ouvirem barulho de tiros. Uma ex-nora do casal e o namorado dela foram presos suspeitos de envolvimento no crime.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Suspeito de matar casal de pastores em Pium é preso em Santa Catarina\nOs assassinatos foram registrados em junho de 2025. Na época, moradores relataram que nada tão violento tinha acontecido na região. Confira o que se sabe sobre o crime que tirou a vida do casal de pastores.\nOnde aconteceu o assassinato?