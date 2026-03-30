Patrick Hudson, filho do casal que morreu depois de um acidente na BR-060, se despediu dos pais agradecendo por tudo o que fizeram e lembrando da união dos dois. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vilmar Hudson, de 73 anos, e Iloni Hudson, de 71, estavam juntos na hora do acidente em Rio Verde, no sudoeste do estado.\nPatrick resumiu o significado dos pais com uma postagem nas redes sociais. "Obrigado por tudo, pai e mãe. Vocês agora vão juntos. O papai vai continuar te cuidando, mamãe. Amor eterno!", publicou o filho do casal.\nVilmar Hudson era empresário e faleceu logo depois que a caminhonete que dirigia bateu em um veículo de carga, na noite de quinta-feira (26). De acordo com a PRF, Iloni, que estava no banco do passageiro, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Municipal Universitário (HMU) da cidade. Ela morreu na sexta-feira (27).