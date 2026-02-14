Benício Araújo será velado na casa do avô e prefeito de Itumbiara, neste sábado (14), assim como foi o velório de seu irmão Miguel (Reprodução/Facebook Thales Machado)\nBenício Araújo, de 8 anos, filho mais novo morto pelo pai, o secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, está sendo velado neste sábado (14) na casa do avô, Dione José de Araújo, prefeito da cidade. O irmão dele, de 12 anos, foi enterrado sob forte comoção no município, no sul goiano, na quinta-feira (12).\nO sepultamento será realizado às 9h no Cemitério Avenida da Saudade, onde também estão enterrados o pai e o irmão. O corpo do caçula será sepultado no mesmo jazigo de Miguel.\nA informação da morte de Benício Araújo foi confirmada ao POPULAR pelo delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, Felipe Sala. Segundo ele, o Instituto Médico Legal (IML) do município foi recolher o corpo. O laudo sobre as mortes dos três deve ficar pronto na próxima semana.