Um homem de 58 anos foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, suspeito de tentar matar os pais, um casal de idosos com mais de 90 anos, ao incendiar a casa onde moravam, no bairro Parque Estrela Dalva 2, segundo a Polícia Civil.
O caso ocorreu na tarde de domingo (18), quando o suspeito, com sinais de embriaguez, arrombou o portão e, com um isqueiro, ateou fogo em um sofá no interior da residência.
Como o nome do suspeito não foi divulgado, o g1 não conseguiu contato com a defesa. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de incêndio, dano qualificado, violência psicológica contra a mulher e crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, segundo a polícia.