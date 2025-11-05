Um homem de 51 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe de 84 anos a pauladas no quintal da própria casa, em Gurupi, região sul do estado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria confessado o crime a um vigia.\nO crime aconteceu na noite desta terça-feira (4), por volta das 19h30, no setor Jardim Eldorado. A vítima foi identificada como Laurinda Oliveira Costa, e morreu ainda no local. As informações são de um parente da idosa, que não quer ser identificado.\nO nome do suspeito não foi divulgado. O JTo tentou contato com a defesa, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nAo chegarem ao local, os militares encontraram um vigia que disse ter sido procurado pelo vizinho, que confessou ter matado a mãe. De acordo com a PM, o vigia mostrou aos policiais o vídeo em que o suspeito teria confessado o crime.