Um homem de 25 anos acabou preso por agredir e ameaçar de morte a própria mãe em Bom Jesus do Tocantins, região nordeste do estado. Segundo a Polícia Militar, uma vizinha da vítima teria interrompido as agressões do suspeito.\nO caso aconteceu ainda na noite de sábado (3). Conforme a PM, o homem teria chegado à casa da família com sinais de embriaguez, possivelmente pelo consumo de bebida alcoólica. Ao derrubar o próprio filho, que carregava no colo, o suspeito foi repreendido pela mãe, que retirou a criança de seus braços.\nNesse momento, o homem iniciou as agressões físicas contra a mãe, as quais foram interrompidas após uma vizinha ouvir a confusão. De acordo com os militares, antes de fugir, o filho ameaçou a mãe, dizendo que voltaria para matá-la caso fosse denunciado.\nO nome do suspeito não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.