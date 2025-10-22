Um homem foi preso pela Polícia Militar em Natividade, na região sudeste do Tocantins, após enviar o próprio pai para receber um pacote de cédulas falsas de dinheiro em uma agência dos correios. Ao todo, foram apreendidos R$ 1.500 em cédulas falsas.\nO nome dos envolvidos não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nO caso foi registrado nesta terça-feira (21). A ação foi iniciada após a PM ser informada sobre um pacote suspeito entregue na agência dos Correios do município, possivelmente contendo dinheiro falso.\nJovem é encontrado morto sobre a cama com sinais de execução em Palmas\nFamília diz que tentou afastar jovem de marido antes de feminicídio: 'Falava que ia acabar com a vida dela', diz irmã\nVítima de acidente na BR-153 é identificada; batida envolveu dois carros\nO material havia sido retirado por um homem, a pedido de seu filho. Ao ser questionado pela PM, o pai informou não ter conhecimento do conteúdo do pacote.