O adolescente Luis Gustavo de Castro Reis, de 17 anos, morreu após sofrer um acidente na TO-335, entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, na região norte do estado. Ele era filho do presidente do Sindicato Rural de Colinas. Outro jovem, de 16 anos, ficou gravemente ferido.
O acidente aconteceu na tarde de domingo (21), na região da Ponte das Pombas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois jovens estavam na motocicleta e colidiram com um caminhão. As causas do acidente ainda são investigadas.
Os dois sofreram ferimentos graves nos membros inferiores. As equipes de socorro realizaram primeiros socorros no local, incluindo controle de hemorragia, imobilização e monitoramento dos sinais vitais durante o transporte.