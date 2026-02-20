O filho do síndico que matou a corretora Daiane Alves, de 43 anos, foi solto pela Justiça. Maicon Douglas de Oliveira estava preso temporariamente desde o dia 28 de janeiro, enquanto a polícia investigava se ele havia participado de alguma forma do homicídio ou tentado atrapalhar as investigações. Desde que foi preso, Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, sempre negou a participação do filho.\nSegundo a defesa de Maicon, ele foi solto na tarde de quinta-feira (19). Em nota, os advogados afirmaram que apresentaram à polícia "um acervo probatório irrefutável" que atestou que ele não participou de forma alguma do crime. A defesa disse, ainda, que "a ciência e a técnica, de forma incontestável, demonstraram a sua absoluta inocência" (leia a íntegra da nota ao final da reportagem).\nJá a defesa de Cleber disse, em nota divulgada nesta sexta-feira (20), que comentará sobre o caso apenas pela vai judicial (leia a íntegra da nota ao final da reportagem).