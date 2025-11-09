O filho da superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Zeroildes Miranda, usou as redes sociais neste sábado (9) para publicar vídeos dirigindo por avenidas de Palmas com uma caminhonete de luxo. O veículo, entretanto, faz parte da frota da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e teria que ser utilizado pela servidora a trabalho.\nNas imagens, é possível ver que a caminhonete conduzida por Hans Gutemberg trafega em uma avenida com limite de velocidade de 40 km/h, enquanto o velocímetro mostra que o veículo estava andando entre 60km/h e 70km/h.\nA Seciju informou que irá apurar as denúncias sobre o uso do veículo por meio de procedimentos administrativos e que "reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a correta utilização dos bens públicos" (veja nota completa abaixo).