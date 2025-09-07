Gustavo Alves morreu após o carro que ele conduzia sair da pista e capotar na TO-040. (Nota de Pesar/ Reprodução)\nUm jovem de 19 anos morreu após a caminhonete que ele conduzia sair da pista e capotar na TO-040, no trecho que liga Novo Jardim a Dianópolis, região sudoeste do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima é Gustavo Alves Moraes Lima. Ele era filho de um policial civil.\nO caso aconteceu na madrugada deste domingo (7). A Polícia Militar informou que a caminhonete foi encontrada capotada às margens da rodovia. A vítima foi localizada a cerca de 10 metros do veículo, sem sinais vitais. Ainda não há detalhes de como aconteceu o acidente.\nO corpo foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Natividade, onde passa por exame de necropsia para ser liberado aos familiares. A perícia esteve no local do acidente.