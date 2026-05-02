Aurélio Campos de Oliveira foi encontrado morto com marcas de violência na área de mata de uma fazenda, em Goiatuba, na região sul de Goiás. Ele é filho do médico Armando Campos de Oliveira, profissional conhecido na região e que teve o nome homenageado em uma Unidade Básica de Saúde da cidade após falecer.\nO corpo foi localizado na última sexta-feira (1º), em uma estrada de chão, e o veículo que ele conduzia estava em outro local, de acordo com a Polícia Civil. Segundo as investigações, ele foi espancado com golpes de objeto ainda não identificado.\nAo POPULAR, o delegado plantonista do caso, Ricardo Torres Chueire, da Delegacia Regional de Itumbiara, afirmou que foram solicitadas perícias no local do crime e no corpo, bem como acionada equipes do Instituto Médico Legal (IML) que ficaram responsáveis pelo corpo.