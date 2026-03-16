-Filho de ex-prefeito é homenageado (1.3386493)\n‘Cheio de sonhos e coração generoso’ são características que amigos usaram para lembrar o jovem Rafael Oliveira Bolina, de 26 anos, que morreu após um acidente de trânsito na BR-153. Ele era filho do ex-prefeito de Pugmil e capitão do time de futsal do município.\nO Rafael era um jovem cheio de sonhos, projetos e planos para o futuro. Um jovem profundamente ligado à família e aos amigos e que amava jogar futebol, um jovem que sempre buscava dar o melhor de si para aqueles que amava. Mais do que um amigo, o Rafael era parceiro, era irmão", disse o secretário de Finanças do município, Hyago Alencar, amigo de Rafael Oliveira.\nO acidente foi registrado na madrugada deste sábado (14), após uma batida entre um carro e um caminhão, em um trecho próximo à Nova Rosalândia, na região central do estado. Devido à batida, o veículo em que Rafael Oliveira estava pegou fogo e o corpo dele ficou carbonizado.