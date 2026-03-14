Jovem Rafael Oliveira Bolina, de 26 anos, morreu em acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram de Rafael Oliveira Bolina)\nUma batida entre um caminhão e um carro matou o jovem Rafael Oliveira Bolina, de 26 anos, filho do ex-prefeito de Pugmil, Dircineu Bolina. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (14) na BR-153, próximo a Nova Rosalânida, na região central do estado.\nO acidente aconteceu a aproximadamente dois quilômetros do município, por volta das 1h30. O carro em que Rafael estava pegou fogo. Após apagar o fogo e fazer o resfriamento do veículo, os Bombeiros encontraram o corpo dele carbonizado. Ele foi identificado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nConforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão não teve ferimentos aparentes e permaneceu no local durante todo o atendimento. A perícia foi realizada no local e vai indicar as causas do acidente.