Um repórter da NSC, afiliada da Globo de Santa Catarina, emocionou ao traduzir a própria matéria para Libras durante uma entrada ao vivo no jornal diurno da emissora.
Niro Souza, de Joinville, fazia uma reportagem ao Bom Dia SC sobre um feirão de empregos com mais de cem vagas para pessoas com deficiência na cidade. Questionado pelo âncora sobre o motivo de saber a língua brasileira de sinais, ele explicou que seus pais são surdos.
"Meu pai e minha mãe são surdos", falou Niro. "Aprendi a falar com eles, então aprendi o português e Libras juntos", explicou.
O âncora, Douglas Márcio, ficou emocionado. "Tenho certeza que seus pais são muito orgulhosos, Niro", disse, com lágrimas nos olhos.