O bebê Athos, filho de Vitória Alves Pellegrini e Thor Mariano da Silva, morreu após passar 16 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Prematuro, ele nasceu com cerca de seis meses de gestação, após um parto de emergência.\nA morte do bebê aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28) e foi confirmada por Eliete Santana, tia de Vitória Pellegrini. Segundo a família, Athos enfrentava complicações pulmonares relacionadas à prematuridade.\nOs pais de Athos morreram após um acidente ocorrido no dia 8 de agosto. Vitória Alves, Thor Mariano e o amigo Paulo Clímaco Netto, de 20 anos, viajavam quando a caminhonete em que estavam capotou na TO-222.\nDurante o trajeto, o motorista perdeu o controle do veículo. A caminhonete saiu da pista, bateu em árvores às margens da rodovia e capotou várias vezes. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma propriedade rural próxima.