Uma investigação da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins revelou que uma mulher de 26 anos utilizou a confiança dos próprios pais para desviar mais de R$ 10 mil das contas bancárias do casal. O dinheiro era utilizado para financiar apostas em plataformas de jogos de azar online. O indiciamento foi confirmado nesta quinta-feira (18).\nDe acordo com a 61ª Delegacia de Polícia de Paraíso, o esquema foi descoberto quando os idosos notaram a falta de dinheiro e procuraram as autoridades. Inicialmente, as vítimas suspeitavam que seus aparelhos eletrônicos tivessem sido alvo de criminosos virtuais, pois não reconheciam as movimentações financeiras.\nJustiça torna casal réu por morte de adolescente em distribuidora de Palmas; dupla segue presa\nQuatro qualificadoras e porte de arma restrita: O peso da denúncia contra o assassino do vigia Dhemis