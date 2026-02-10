-MAE_FILHA_RENCONTRAM_GOIANIA_LUDIMILA (1.3372355)\nLudmila Gomes Duarte reencontrou a mãe, nesta segunda-feira (9), após mais de 40 anos. O primeiro abraço das duas ocorreu na delegacia do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), em Goiânia, ocasião em que a mulher e sua mãe, Maria Luiza Gomes Soares, de 68 anos, se emocionaram (veja o vídeo acima).\nPróxima à filha, a passadeira de roupas declarou: “Ansiosa para conhecer”.\nDurante entrevista coletiva, Ludmila disse que tinha o sonho de conhecer sua mãe e “saber da sua história, da sua origem, e o que aconteceu”. Ela foi incentivada pelo namorado a procurar o programa de política nacional de coleta e uso de material genético, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), campanha que acontece uma vez no ano. Os pais adotivos dela já faleceram.