Mãe com Alzheimer que processa os filhos em Goiás (Arquivo pessoal)\nA filha de 59 anos que cuida da mãe com Alzheimer, que está processando nove filhos para que eles paguem uma pensão disse que se sente explorada. Moradora de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, ela conta que é a única responsável pelos cuidados integrais da mãe de 87 anos.\nÉ muito desumano o que fazem com ela. Comigo e com ela, né? Porque você dá atenção para um cachorro e não dá para uma irmã que é doente”, disse a aposentada que já lutou contra o câncer de mama duas vezes.\nAo g1, a filha caçula disse que concorda com a decisão do juiz e que foi com a irmã na Defensoria Pública para que o processo fosse iniciado. Segundo ela, fica com a mãe quando pode e paga algumas contas da casa, mas concordou que seu nome fosse inserido no processo para que todos os irmãos paguem a mesma quantia.